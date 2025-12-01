Panificadores de Oruro se retractan del acuerdo con el alcalde y elevan el precio del pan a Bs 0,80

El fin de semana, el alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani, anunció un acuerdo con los panificadores para mantener el precio del pan en Bs 0,50; sin embargo, la dirigencia decidió no respetar ese consenso y confirmó que el producto subirá a Bs 0,80. El representante del sector, Rogelio Yave, afirmó que la reunión con la Alcaldía fue “un encuentro de intenciones” y que las bases cuestionaron el compromiso asumido.

“La situación de las bases es insostenible. Nos cuesta tres veces más comprar los insumos para poder elaborar. El compromiso es salir con más de 60 gramos”, señaló.

/// MY // ORURO ///