Panificadores de Potosí en emergencia por falta de harina de EMAPA

El presidente de la Asociación Mixta de Panificadores de Potosí, José Luis Llanos, informó este jueves que su sector se declaró en estado de emergencia debido a que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) no entregó harina subvencionada desde el 5 de julio, como estaba previsto. “Hasta el 5 de julio tendría que proveernos de harina, pero lastimosamente no hemos recibido ni una sola bolsa para la elaboración de pan”, declaró. Llanos advirtió que, de no regularizarse el suministro, el precio del pan subirá afectando a la población, ya que no cuentan con el ingrediente principal a pesar de tener los otros insumos.

/// DQ // POTOSÍ ///