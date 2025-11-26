Panificadores de Potosí incrementan el precio del pan de batalla por falta de harina subvencionada

Cinco panes se comercializaban por Bs 2, pero ahora cada unidad cuesta 0,50 centavos.

El intendente municipal de Potosí, capitán Vladimir Martínez, informó este miércoles que, tras recibir varias denuncias sobre el encarecimiento del pan de batalla, los operativos de control realizados por la Intendencia confirmaron el incremento del precio. Según explicó, los panificadores atribuyen esta situación a la falta de provisión de harina subvencionada por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).

“Algunos arbitrariamente habrían hecho subir el precio del pan y ellos atribuyen a que en las últimas semanas no les ha llegado harina subvencionada”, señaló la autoridad.

/// GC // POTOSÍ ///