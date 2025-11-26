Panificadores federados dispuestos a vender el pan a 0,70 centavos la unidad

El sector panificador federado expresó su disposición a comercializar el pan a 0,70 bolivianos la unidad, es decir, 0,30 menos de lo anunciado la semana pasada, cuando representantes del rubro comunicaron un posible incremento a Bs 1 ante la falta de entrega de insumos subvencionados. En entrevista con Radio Fides, el dirigente de los panificadores de El Alto, Juan de Dios Castillo, explicó que el tema será analizado hoy en un ampliado del sector.

“Ayer el ministro fijó el precio en 0,70 centavos y bajo ese monto vamos a trabajar, porque la autoridad ha revisado la hoja de costos y las necesidades (…) Entre 1 boliviano y 0,70 centavos que ha determinado el ministro, bajo esos parámetros estaremos vendiendo”, señaló Castillo.

/// GPP // LA PAZ ///