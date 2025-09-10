Panificadores independientes de Cochabamba consideran que en 2026 el pan debe costar Bs 1

Persisten las advertencias de los panificadores Cochabamba sobre un posible incremento en el precio del pan. El representante del sector independiente, Raúl Quispe, informó que, a partir de enero de 2026, el pan elaborado por su sector debería costar Bs 1, debido a que no reciben la subvención estatal a la harina y enfrentan un aumento constante en el costo de los insumos.

“El precio de la materia prima ha subido demasiado y toda la mercadería para consumo ha subido en general, entonces creo que es viable que el pan cueste un boliviano. Por la subvención del Estado (a la harina), estamos muertos económicamente los panificadores independientes”, afirmó Quispe.

/// CM // COCHABAMBA ///