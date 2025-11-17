Panificadores independientes piden al Gobierno retirar la subvención para trabajar en igualdad de condiciones

El representante de los Panificadores Independientes, Severo Calle, pidió este lunes al Gobierno levantar la subvención a la harina y otros insumos destinados a la elaboración del pan, al considerar que el beneficio no llega a todos los productores. Según explicó, de los 10 mil panificadores que existen en el país, solo 2.000 reciben la subvención estatal.

“Estamos pidiendo que se levante la subvención para así trabajar en igualdad de condiciones todos los panificadores, sean independientes o federados. Ese es nuestro pedido, que se levante la subvención”, manifestó Calle.

