Panificadores no asisten al diálogo y Defensa del Consumidor pedirá a EMAPA sancionar al sector

El sector panificador no asistió a la reunión convocada por el Gobierno para tratar la distribución de harina subvencionada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que sí se presentó al encuentro. Ante el paro de 48 horas que cumple el sector, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó a Radio Fides que los cupos de harina están garantizados para este mes y adelantó que solicitarán a la estatal aplicar sanciones sobre el sector. “Las sanciones están establecidas en el propio convenio y vamos a exigir que Emapa aplique. Por día no producido, por día no trabajado, el panificador no debería recibir los quintales de harina”, expresó.

/// DP // LA PAZ ///