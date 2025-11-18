Para el Defensor del Pueblo autoprorrogados cumplen un rol nocivo y exhorta a la ALP poner fin a esa continuidad

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó este martes su desacuerdo con la permanencia en funciones de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Consideró que esta situación irregular le hace daño a la sociedad y refleja la crisis de continuidad que atraviesa el Órgano Judicial.

“Nosotros lo habíamos dicho anteriormente: el rol nocivo que tienen estas autoridades y la situación fallida de la elección de 2024, porque después de un año se ha dado de forma inoportuna, incompleta y rompiendo el principio de preclusión”, manifestó.

/// DPC // LA PAZ ///