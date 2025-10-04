Parlamentaria del MAS afirma que se registran avasallamientos en todo el país y que los responsables no son sancionados

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucy Escobar, informó que en la Comisión de Derechos Humanos se registraron varias denuncias por avasallamientos en distintas regiones del país, principalmente en Santa Cruz. Lamentó que, pese a la existencia de normas nacionales, estas no se apliquen de manera contundente contra quienes cometen estos delitos.

“Ya lo han visto como negocio y están avasallando terrenos comunitarios, colectivos y hasta privados. Van avasallando y loteando, lo que es muy preocupante en el país, no solamente en Cochabamba. Hemos tenido denuncias que han llegado ante la Comisión de Tierra y Territorio de la Brigada Parlamentaria”, sostuvo Escobar.

/// CM // COCHABAMBA ///