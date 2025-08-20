Close Menu
    Parlamentario electo del PDC en Cochabamba pide a su candidato a la vicepresidencia moderar el tono de sus declaraciones

    Edman Lara - Candidato a la vicepresidencia del PDC
    Diego Buendía, parlamentario electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Cochabamba, pidió este miércoles a Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por su partido, reflexionar sobre el tono de sus declaraciones para evitar el rechazo de sectores que aún no definen su voto rumbo a la segunda vuelta. “Hemos llamado a la reflexión de poder manejar las formas y las palabras para dar a entender el mensaje de fondo que uno realmente quiere transmitir”, expresó Buendía.

