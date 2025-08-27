Parlamentarios evistas buscan juicio de responsabilidades contra el presidente del TSJ

El diputado evista Héctor Arce, confirmó este miércoles que esta facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene la intención de presentar una solicitud para iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. La medida responde a la determinación de esta autoridad de impulsar la revisión de los plazos de las detenciones preventivas del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, del exlíder cívico Marco Pumari y de la expresidenta Jeanine Áñez, lo que derivó en la detención domiciliaria del primero, libertad pura y simple del segundo y la anulación del proceso penal contra la exmandataria. “Estamos trabajando en un juicio de responsabilidades por estas acciones del Tribunal Supremo de Justicia, esto no va a quedar en la impunidad y obviamente vamos a enfrentar al poder”, declaró Arce.

/// CM // COCHABAMBA ///