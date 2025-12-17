Partidos políticos no pagaron millonaria deuda por daños al ornato público de La Paz en época electoral

El secretario de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Rodney Miranda, recordó en las últimas horas que varios partidos políticos adeudan más de Bs 7 millones por multas aplicadas por ensuciar la ciudad durante las campañas electorales de agosto y la segunda vuelta de octubre.

“Hay multas por más de siete millones de bolivianos que se aplicaron en las pasadas elecciones. Todos los partidos que causaron daños al ornato público recibieron sanción y el municipio seguirá los mecanismos correspondientes para realizar el cobro pertinente”, expresó.

/// APC // LA PAZ ///