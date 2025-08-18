Patzi identifica tres errores tras la derrota de Alianza Popular, uno de ellos vinculado a Mariana Prado

El líder de Alianza Popular y exgobernador de La Paz, Félix Patzi, analizó este lunes la derrota electoral de su frente y del binomio conformado por Andrónico Rodríguez y Mariana Prado. “Yo señalaría unas tres equivocaciones”, afirmó, mencionando primero la tardía decisión de Rodríguez de postularse, luego el hecho de que Mariana Prado no se haya desvinculado totalmente del evismo y finalmente, que no se consideró en el proyecto a las personas que promovieron la alianza.

/// DPC // LA PAZ ///