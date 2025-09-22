Paz afirma interés de organismos internacionales por invertir en Bolivia y posibilidad de restablecer relaciones con EE.UU

A su retorno de Estados Unidos, el candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se reunió este lunes con periodistas en Santa Cruz y anunció que organismos internacionales están dispuestos a invertir en Bolivia. Además, informó que en caso de ser electo en la segunda vuelta se prepará una reunión de alto nivel con instancias internacionales junto a empresarios privados, donde se socializarán las perspectivas del país.

“Nos dijeron que hay una gran expectativa en Bolivia por este cambio y estamos a la orden de generar los núcleos empresariales para que puedan llegar a Bolivia”, afirmó a tiempo de señalar que este encuentro también pone en mesa la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con el país del norte.

/// ED // SANTA CRUZ ///