PDC definirá hasta el 8 de noviembre las presidencias de Senadores y Diputados; buscan liderazgo femenino

Parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano (PDC) esperan definir hasta el 8 de noviembre a las nuevas presidencias de la Cámara de Senadores y de Diputados. La senadora electa Paola López informó que es una de las candidatas para presidir la Cámara Alta, junto a Anita Crispín y otro parlamentario tarijeño. En la Cámara Baja, el nombre que suena es el del asambleísta Ricardo Rada, de Santa Cruz.

“Estamos tratando de empoderar a las parlamentarias mujeres para poder presidir comisiones, comités y directivas, y así demostrar, como mujeres, que podemos unificar nuestro país”, expresó López.

/// CM // COCHABAMBA ///