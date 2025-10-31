PDC desmiente solicitud millonaria para la transmisión de mando y asegura un acto austero

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), desmintió este viernes las declaraciones del viceministro Gustavo Torrico, quien afirmó que el equipo del presidente electo Rodrigo Paz solicitó Bs 10 millones para la transmisión de mando. El senador del PDC, Víctor Quispe, aseguró que el acto será austero y se ajustará a la realidad económica que atraviesa el país.

“Muchos ya conocen al viceministro, y lamento sus declaraciones, porque siempre busca generar polémica. No se sabe si creer en sus aseveraciones. Lo que sí puedo asegurar es que será un acto austero, con lo necesario, y que lo dicho es una falacia”, sostuvo.

// APC /// LA PAZ //