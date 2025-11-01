PDC destaca gestiones de Rodrigo Paz en Estados Unidos y prevé resultados positivos para el país

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) destacó las reuniones que el presidente electo, Rodrigo Paz, sostuvo en Estados Unidos (EEUU) con representantes del gobierno norteamericano y de organismos internacionales. El senador Víctor Quispe afirmó en las últimas horas que estas gestiones traerán beneficios para el país y permitirán avanzar en la solución de la crisis económica, la escasez de combustibles y la falta de dólares.

Las gestiones de Paz, difundidas por el propio mandatario a través de sus redes sociales, fueron valoradas por legisladores salientes. El diputado Enrique Urquidi consideró que estos encuentros representan una señal positiva y marcan el inicio de una nueva etapa en las relaciones internacionales de Bolivia.

/// APC // LA PAZ ///