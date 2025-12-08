Periodistas, analistas, autoridades y exfuncionarios se postulan como vocales del TSE

Este lunes se cerraron las postulaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para optar al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aunque las puertas se cerraron, en el interior del edificio la comisión mixta continuó recibiendo documentos de una gran cantidad de aspirantes que aguardaban su turno. Entre los postulantes se registraron periodistas, analistas, autoridades y exfuncionarios, como la analista Ximena Costa y el periodista Carlos Valverde Peñaranda.

El diputado de Alianza Unidad, Juan del Granado, miembro de la comisión parlamentaria mixta, informó que se iniciará el proceso de revisión de requisitos y calificación de méritos.

“Primero organizaremos el trabajo de selección para verificar el cumplimiento de los requisitos y la calificación de cada postulante. Hay alrededor de 300 postulantes y esperamos que sean los profesionales más calificados, para garantizar la excelencia en las postulaciones”, afirmó.

// APC /// LA PAZ //