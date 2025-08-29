Persisten largas filas en surtidores por falta de diésel; transportistas denuncian recorte en cupos

Fides Cochabamba constató este viernes una fila de aproximadamente un kilómetro de vehículos en un surtidor ubicado en la avenida Villazón, en la ciudad capital, donde varios choferes esperaban desde la noche del lunes para abastecerse de diésel. Los transportistas denunciaron que, además de la escasez, hay una reducción en la cantidad de combustible que se les entrega. “Los ministros ni el presidente están acá en las filas y no saben las inclemencias que sufrimos, ya estamos cinco días y cada vez está peor”, reclamó uno de los conductores.

/// JCH // COCHABAMBA ///