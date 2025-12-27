Perspectivas de exportaciones: crecimiento en 2025 y proyecciones por sector para 2026

Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) aseguran que la única salida para Bolivia frente a la crisis económica es trabajar más y aumentar las exportaciones. Según los expertos, el país tiene un gran potencial, pero durante años estuvo frenado por diversas restricciones. El presidente Rodrigo Paz, señaló que Bolivia se abrirá al mundo y dejará de ser un país “tranca”. Una de sus primeras medidas fue eliminar las restricciones a las exportaciones.

Los azucareros, que alcanzaron buenos resultados en su producción, aseguran que están listos para llevar sus productos a nuevos mercados. Además, los cañeros destacaron que avanzaron en nuevas tecnologías, pues invirtieron en centros de investigación. Por su parte, los ganaderos también se muestran preparados para enfrentar nuevos retos en la exportación y afirman que el mercado interno está asegurado. La Cámara de Exportación resaltó que Bolivia tiene todo lo necesario para aumentar la producción y exportar más.

Sin embargo, los exportadores también advierten que, a mediano plazo, es necesario equilibrar la balanza comercial, ya que actualmente Bolivia importa más de lo que exporta. Según Gary Rodríguez, gerente del IBCE, se debe enfocar en mejorar la producción interna para lograr una mayor autosuficiencia.

