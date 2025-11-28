Perú declara el estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Perú, José Jerí, ha adelantado este viernes que declarará el estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular, después de que más de un centenar de personas bloquearan una de las carreteras que conectan ambos países.

«Nuestras fronteras se respetan», ha advertido el presidente peruano en un mensaje en su cuenta de X, desde donde ha anunciado que este viernes se reunirá con el pleno de su gabinete para declarar el estado de emergencia y poder así «redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas»

Jerí ha informado de que tanto la Policía como las autoridades migratorias intensificarán los controles en la frontera «para tranquilidad» de los peruanos.

En las últimas horas, decenas de vehículos de carga han quedado varados a su paso por la ciudad de Tacna en la carretera que conecta el sur de Perú con Chile, después de que más de un centenar de personas hayan bloqueado la vía cuando intentaban llegar hasta territorio peruano en su camino a sus lugares de origen tras las restricciones migratorias impuestas por las autoridades chilenas.

El grueso de estas personas es de origen venezolano, a quienes Perú les exige un visado para poder entrar en su territorio. La situación podría empeorar aún más dentro de una par de semanas, después de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones chilenas, en las que el candidato ultraderechista José Antonio Kast, tiene grandes posibilidades de vencer.

Entre sus promesas de campañas, el candidato del Partido Republicano tiene apuntada la expulsión inmediata de todos los extranjeros en situación irregular, así como el cierre de las fronteras con Perú y Bolivia.