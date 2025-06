Pese a anuncio, hasta este viernes no se convocó a diputados para tratar créditos

Hasta este viernes no se tiene previsto tratar ninguno de los seis créditos internacionales por un total de 366,8 millones de dólares que debían ser abordados entre el 23 y el 29 de junio en la Cámara de Diputados, según la agenda semanal establecida por la presidencia.

La segunda vicepresidenta de la Cámara Baja, Toribia Lero, informó a Radio Fides que la presidencia no puso estos proyectos a disposición del pleno ni emitió convocatoria alguna para el fin de semana. Advirtió que, pese a los anuncios, es poco probable que se trate algún crédito porque primero deben ser socializados con las diferentes bancadas.

Entre los créditos que debían ser abordados esta semana están el de 75 millones de dólares de la CAF para implementar el “Programa Nacional de Plazas y Museos del Bicentenario”, otro de 34 millones de euros del banco aleman para la construcción de la Planta Solar Contorno Bajo I, como parte del Programa de Generación de Energía Renovable. También se consideran $us 100 millones del Fonplata para el “Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – Fase II”, y tres préstamos del BID: $us 40 millones para la administración de tierras rurales, $us 62 millones para la ampliación de la red de Mi Teleférico en La Paz, y $us 52 millones para el Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II.

/// RCL // LA PAZ ///