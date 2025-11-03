Pese a convocatoria de Lara, Alcaldía recuerda restricciones en plaza San Francisco

Pese a la convocatoria del vicepresidente electo Edmand Lara, la Alcaldía de La Paz recordó que la plaza San Francisco no está habilitada para la realización de actos públicos. Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad del municipio, explicó que la normativa interna prohíbe cualquier actividad cultural, folclórica, política o institucional en el lugar y que la medida busca garantizar la seguridad a fin de preservar el patrimonio urbano tras los trabajos de embovedado y recuperación patrimonial. Barrientos agregó que hasta la fecha no se recibió ninguna solicitud formal para realizar eventos en la plaza.

“Las instituciones y agrupaciones deben tomar previsiones, porque ese lugar no está habilitado para concentraciones masivas”, señaló.

El vicepresidente electo Edmand Lara convocó en las últimas horas a sus seguidores a una concentración en San Francisco después de la toma de juramento.

/// LA PAZ ///