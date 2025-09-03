Pese a la baja del dólar, la inflación sigue en ascenso y supera el 18% hasta agosto de 2025, según el INE

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó este miércoles que la variación mensual del índice de precios al consumidor de agosto fue positiva en 1,01% respecto a julio, sin embargo el acumulado subió de 16,92% registrado el mes pasado a 18,09% en agosto. También cuestionó que el precio del pollo no baje pese a la caída del dólar en el mercado paralelo. “Los precios de la línea blanca, línea negra y celulares comenzaron a registrar un descenso en el mercado e insisto que este comportamiento también debería darse en el precio del pollo y de la carne de res”, dijo.

​/// DPC // LA PAZ ///