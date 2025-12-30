PGE 2026 del MAS, cuestionado por su despilfarro, entra en vigencia este jueves

A partir de este jueves 1 de enero, entra en vigencia el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, que genero cuestionamientos por sus cifras macroeconómicas y el uso discrecional de los recursos del Estado, así lo indicó el senador de Alianza Libre, José Sánchez. El legislador señaló que casi la mitad del presupuesto, el 49%, es destinado a tan solo tres ministerios, además de resaltar el gasto indiscriminado en publicidad estatal y otros ejemplos de manejo inapropiado de los recursos públicos, a pesar de la crisis económica que atraviesa el país.

El senador también criticó que el nuevo PGE no contemple las propuestas de austeridad que el actual gobierno había planteado durante su campaña, como la reducción del déficit fiscal ni el reparto 50/50.

El presupuesto remitido por el gobierno anterior del MAS fue rechazado por la Cámara de Senadores antes del receso parlamentario, sin embargo, debido a la disposición de la Constitución Política del Estado (CPE), el PGE entra en vigencia de manera automática desde el 1 de enero.

