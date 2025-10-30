PGE 2026 no llega al Legislativo y advierten incumplimiento de deberes

Mañana, viernes 31 de octubre, vence el plazo para que el Ministerio de Economía entregue a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026. Sin embargo, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) e integrante de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, José Luis Porcel, informó que hasta este jueves no llegó la propuesta y advirtió de un posible incumplimiento de deberes y un “crimen económico” por parte del Gobierno si el documento no se presenta a tiempo.

“Tenemos desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre para debatir y tratar el presupuesto (…) para que se pueda promulgar haciendo las observaciones que correspondan, ya sea correcciones o enmiendas, al proyecto que definirá la gestión 2026”, explicó a Radio Fides.

/// APC // LA PAZ ///