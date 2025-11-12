PGE 2026 reduce en Bs 10 millones el presupuesto de la Asamblea Legislativa

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 asigna Bs 257 millones a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Bs 10 millones menos que el año pasado, informó a Radio Fides el diputado de Alianza Libre, José Luis Porcel. El legislador señaló que la Asamblea es el único órgano del Estado que registra una reducción en su presupuesto, mientras que otras instituciones mantienen sus recursos.

Porcel consideró que el proyecto del PGE 2026 debería ser devuelto al Órgano Ejecutivo para una reformulación más austera que contemple la reducción de ministerios. “El Poder Ejecutivo y el Judicial tienen incrementos. Parece un acto de venganza del MAS y del expresidente por no haberle aprobado los préstamos”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///