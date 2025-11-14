PGE 2026 refleja una caída de los ingresos por gas de 6.038 a 1.120 millones de dólares en 11 años

El Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, remitido por la anterior gestión al Legislativo, muestra una fuerte reducción en los ingresos por la venta de gas, que bajaron de $us 6.038 a $us 1.120 millones en los últimos once años. El diputado José Luis Porcel, responsable del análisis del PGE para el próximo año, informó a Radio Fides que la renta gasífera está al borde del colapso y que el país corre el riesgo de quedarse sin recursos por este sector. Atribuyó esta situación a la falta de políticas de exploración y búsqueda de nuevas reservas durante la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Realmente es alarmante y nos lleva a una situación casi de iliquidez, pues en 2014 exportábamos más de 6 mil millones de dólares solamente en gas y en este 2025 vamos a llegar a más o menos 1.120 millones”, expresó.

/// APC // LA PAZ ///