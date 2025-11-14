Close Menu
    viernes, noviembre 14
    Economía

    PGE 2026 refleja una caída de los ingresos por gas de 6.038 a 1.120 millones de dólares en 11 años

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Dólares y gas /Imagen de Ilustrativa/
    El Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, remitido por la anterior gestión al Legislativo, muestra una fuerte reducción en los ingresos por la venta de gas, que bajaron de $us 6.038 a $us 1.120 millones en los últimos once años. El diputado José Luis Porcel, responsable del análisis del PGE para el próximo año, informó a Radio Fides que la renta gasífera está al borde del colapso y que el país corre el riesgo de quedarse sin recursos por este sector. Atribuyó esta situación a la falta de políticas de exploración y búsqueda de nuevas reservas durante la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).

    “Realmente es alarmante y nos lleva a una situación casi de iliquidez, pues en 2014 exportábamos más de 6 mil millones de dólares solamente en gas y en este 2025 vamos a llegar a más o menos 1.120 millones”, expresó.

    /// APC // LA PAZ ///

