    PGE 2026: Senador del PDC anticipa que la subvención se mantendrá para sectores populares y se retirará a industriales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Dinero y casa grande del pueblo
    El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) adelantó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 no eliminará la subvención a los hidrocarburos para los sectores populares. El legislador señaló que la medida sí alcanzará a los sectores industriales y a quienes pueden pagar los carburantes al precio internacional.

    “Se va a cuidar al sector popular, lo que sí es que la gente tiene que tener fe y esperanza porque este gobierno va a pelear y trabajar para que no exista un decremento en sectores populares”, afirmó.

    /// DPC // LA PAZ ///

