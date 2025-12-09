Piden cuarto intermedio a los bloqueos en Nanagua, autoridades del INRA, ABT y Autonomías buscan diálogo

El representante nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Víctor Roca, se encuentra en la región de Nanagua con una carta en la que solicita a los campesinos y pueblos indígenas del departamento de Pando un cuarto intermedio a los bloqueos que protagonizan por sexto día. Además, los invitó a participar mañana del diálogo con las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el viceministerio de Autonomías.

“Ya estamos trabajando en coordinación con el sector campesino y la CIDOB; están llegando secretarios con quienes nos vamos a encontrar en Nanagua para poder dar solución o lograr un cuarto intermedio”, sostuvo.

/// JCP // PANDO ///