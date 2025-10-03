Plantas y empresas construidas por el MAS son subvencionadas con monto similar al del subsidio a los combustibles, afirma diputado

El diputado Aldo Terrazas denunció en la víspera que más de 200 plantas y empresas creadas durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce son subvencionadas por el Estado porque no generan utilidades. Según explicó a radio Fides, estas infraestructuras continúan operando con fondos públicos y no son sostenibles por sí mismas.

Terrazas, quien realizó un estudio sobre la viabilidad económica de estas empresas, afirmó que el monto destinado a su mantenimiento es similar al que el Estado gasta en el subsidio a los combustibles, es decir, cerca de $us 1.000 millones. Por esta razón, recomendó al próximo gobierno realizar una auditoría inmediata y cerrar las plantas no rentables o entregarlas en riesgo compartido al sector privado.

/// APC // LA PAZ ///