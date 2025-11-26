Plantean procesar a exdiputado arcista por bloquear ocho procesos contra magistrados autoprorrogados

La bancada de Alianza Unidad en la Cámara de Diputados planteó este miércoles iniciar procesos contra el exasambleísta del arcismo, Juan José Jáuregui, expresidente de la Comisión de Constitución, por haber presuntamente haber rechazado ocho denuncias contra los ahora exmagistrados autoprorrogados del Órgano Judicial. Carlos Alarcón, parlamentario de la bancada, afirmó que varios excongresistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) paralizaron estos procesos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Está clara la prueba, ha habido un contubernio con Luis Arce ¿y les pagó las facturas los favores? Haciendo que se rechacen esas ocho denuncias en las últimas sesiones de la comisión”, señaló.

/// APC // LA PAZ ///