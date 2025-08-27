Plataformas 21F rechazan movilizaciones del evismo y anuncian defensa de la libertad de perseguidos políticos

Desde Chuquisaca, las plataformas ciudadanas 21F se pronunciaron en contra de los bloqueos y movilizaciones impulsadas por sectores del evismo, en rechazo a las recientes decisiones judiciales que beneficiaron con libertad, detención domiciliaria y anulación del proceso penal a Marco Pumari, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez respectivamente. El activista Juan Carlos Sandoval advirtió que están dispuestos a realizar acciones de desbloqueo si se activan medidas de presión, y pidió al próximo gobierno que una de sus primeras decisiones sea militarizar el Chapare. “Vamos a luchar para recuperar Bolivia, vamos a luchar para reconstruir la patria y no vamos a permitir que sigan estas milicias armadas”, declaró a Loyola Fides.

