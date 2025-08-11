Plataformas y cívicos de Chuquisaca anuncian control antes, durante y después de las elecciones para evitar conflictos

El representante de la Plataforma 21F y miembro del Comité Cívico de Chuquisaca, Juan Carlos Sandoval, informó a Loyola Fides Sucre que se activarán distintas medidas y mecanismos de control antes, durante y después de las elecciones de agosto, con el objetivo de proteger el voto y garantizar el respeto a los resultados. Estas acciones se anticipan a posibles intentos de convulsión por parte de sectores evistas que rechazan el proceso electoral. “La población va a estar en estado de emergencia para cualquier tipo de intento de sabotaje a la democracia boliviana”, advirtió.

/// EUC // CHUQUISACA ///