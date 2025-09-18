Policía Boliviana captura al autor del ataque armado en Betanzos que dejo dos policías heridos

Tras un operatovo la Policía logró la captura de Abram U. C., un minero de 30 años, señalado como autor del ataque a dos efectivos en el municipio de Betanzos, Potosí. El comandante departamental, Cnl. Fernando Barrientos, informó que el Ministerio Público ya tiene conocimiento del caso y lo tipificó como asesinato en grado de tentativa.

«El mismo que fue aprehendido al interior de una mina, fue la reacción rápida de todo el comando departamental (…) las que en su accionar rápido pudieron esclarecer el hecho» sostuvo.