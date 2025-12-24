Policía de Chuquisaca confirma rutas expeditas tras levantamiento de bloqueos

Tras 48 horas de protesta, los 10 puntos de bloqueo en Chuquisaca fueron finalmente levantados y para este miércoles las rutas se encuentran expeditas. El comandante Departamental de la Policía, Iván Costas, destacó que el trabajo coordinado entre la Policía y otros sectores fue relevante para garantizar la transitabilidad de las rutas que conectan la ciudad de Sucre con las provincias y departamentos vecinos.

“Anoche hasta las 21:00 continuaban los bloqueos en diferentes sectores, pero después entraron en un cuarto intermedio hasta principios del próximo año y el tránsito es libre. La ABC se ha encargado de hacer la limpieza”, afirmó.

/// EUC // CHUQUISACA ///