Policía de Chuquisaca coordina despliegue de seguridad para la segunda vuelta electoral

La Policía Departamental de Chuquisaca mantiene coordinación con las autoridades electorales para organizar un despliegue importante de efectivos durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 19 de octubre. El comandante de la Policía en Chuquisaca, general Juan Román Peña, informó que se destinarán más de 1.300 uniformados para esta labor.

“Se está disponiendo de 1.340 efectivos policiales, tomando en cuenta incluso a los alumnos de la Escuela Superior de Policías filial Sucre, sin dejar de lado la prevención y el auxilio, patrullaje e investigación de las unidades especializadas”, dijo.

