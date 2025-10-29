Close Menu
    Seguridad

    Policía de Cochabamba suspende turnos de 24 y 48 horas por falta de dotación de alimentos; ahora trabajará por tercios

    1 Min Read
    Policías en Bolivia /Imagen de referencia/ Foto: Comando de Chuquisaca
    Policías en Bolivia /Imagen de referencia/ Foto: Comando de Chuquisaca

    La Policía de Cochabamba determinó suspender a nivel nacional los turnos de 24 y 48 horas debido a la suspensión en la dotación de alimentos, ocasionada por una deuda de más de medio millón de bolivianos con la empresa proveedora. Ante esta situación, los efectivos policiales trabajarán en nuevos turnos por tercios, de 7 a 9 de la mañana, de 3 a 11 de la noche y un tercer turno posterior, hasta que se resuelva el problema.

    “Esta deuda, que se arrastra desde agosto, es el motivo por el cual se suspendió la entrega de alimentos. Los policías seguirán trabajando con normalidad, pero se cambiarán los servicios de 24 y 48 horas por turnos más cortos”, sostuvo Ruth Ajacopa, representante de las esposas de los policías.

    // CM /// COCHABAMBA ///

