Close Menu
    Radio online
    lunes, septiembre 15
    Seguridad

    Policía herido en emboscada a la FELCN en Santa Ana mientras buscaban a un narcotraficante que ordenó matar a 13 personas

    Rocio ChavezBy 1 Min Read

    Ayer se registró una emboscada contra personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el municipio de Santa Ana, Beni, que dejó a un policía herido. El hecho ocurrió en horas de la tarde cuando los agentes realizaban un operativo para capturar a un narcotraficante conocido como “Coco Vásquez” que presuntamente había ordenado la muerte de 13 ciudadanos bolivianos. Durante la intervención, pobladores atacaron a los efectivos con petardos e incluso con armas de fuego.

    El policía herido fue trasladado al hospital Obrero de Trinidad, donde recibió atención médica de emergencia. “El policía llegó con herida de arma de fuego y está estable, se le hizo la atención de emergencia”, informó el personal de salud.

    /// ER // BENI //

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply