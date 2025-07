Policía no regresará al Trópico de Cochabamba mientras dirigentes no se retracten de sus amenazas

El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Edson Claure, informó que los efectivos policiales no retornarán al Trópico mientras no existan garantías suficientes para su seguridad, luego de las amenazas emitidas por algunos dirigentes afines al ala evista del MAS. “Esas personas tendrán que retractarse y garantizar que no habrá ninguna situación de riesgo”, afirmó Claure, al señalar que no se expondrá al personal policial a situaciones donde su integridad esté comprometida.

