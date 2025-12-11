Close Menu
    Radio online
    jueves, diciembre 11
    Seguridad

    Policía observa inacción de la justicia tras liberación de 11 acusados de robo de minerales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    (Archivo) Jukus o ladrones de mineral /Imagen de referencia/
    (Archivo) Jukus o ladrones de mineral /Imagen de referencia/

    El comandante departamental de la Policía de Potosí, Mirko Bustos, expresó este jueves su preocupación por la decisión de la justicia de liberar a 11 personas que fueron aprehendidas por los efectivos del orden por “jukeo” o robo de minerales. Bustos señaló que, durante los operativos, se incautaron tanto mineral sustraído como armas de fuego.

    “Se ha podido secuestrar mineral sustraído por estas personas, se secuestraron armas de fuego, munición (…) las once personas de estos dos casos han sido liberadas y estamos nosotros preocupados por esta situación”, manifestó.

    /// DQ // POTOSÍ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply