Policías dados de baja por los hechos de 2019 solicitan reunión al TSJ y revisión de más de medio centenar de casos

La suboficial de la Policía dada de baja y exdirigente nacional de Suboficiales y Sargentos, Cecilia Calani, se presentó este miércoles en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedir una reunión con el presidente de esta instancia, Romer Saucedo. Explicó que el objetivo es solicitar la revisión de los casos de los efectivos dados de baja por la crisis política y social de 2019 y gestionar su reincorporación. También señaló que buscan un encuentro con el presidente, Rodrigo Paz y con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

“He presentado una solicitud para reunirnos, sobre todo para la revisión y para que se pueda coordinar con los diputados y senadores, especialmente con el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Gobierno, ya que de ellos dependemos para retornar a nuestras fuentes laborales”, dijo.

/// EUC // CHUQUISACA ///