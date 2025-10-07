Policías de la FELCN retenidos anoche en Misicuni fueron liberados y se reincorporaron a sus funciones

Pobladores del sector de Misicuni, en el municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba, retuvieron anoche a personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) tras encontrarlos en labores de vigilancia. El director departamental de la FELCN, Jimmy Quiroga, informó este martes que personal policial se trasladó al lugar para facilitar la salida de los efectivos, quienes ya se reincorporaron a sus funciones sin sufrir agresiones.

“Los pobladores se han puesto muy susceptibles, y es así que se han enviado dos patrullas de la Dirección Departamental. También, en coordinación con el Comando de Cochabamba, se desplazó una camioneta con personal de Tiquipaya”, precisó Quiroga.

/// CM // COCHABAMBA ///