Por bloqueos, YPFB adjudicó de forma directa la importación de combustible a Botrading ante riesgo de desabastecimiento

La vocera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ángela Marín, confirmó este miércoles que la estatal petrolera favoreció con contratos directos de importación de combustible a Botrading. Justificó la medida para evitar un escenario de desabastecimiento de combustible, ya que en años pasados el país vivió un escenario de bloqueos de caminos.

“Este proceso se desarrolló ante el riesgo de desabastecimiento, porque precisamente en ese momento se realizaban bloqueos de caminos, algo que todos conocemos. La distancia entre un proceso y otro es de aproximadamente 18 a 20 días”, afirmó.

La funcionaria brindó esa información en una conferencia de prensa donde explicó las operaciones de YPFB desde la creación de la subsidiaria Botrading. Esto, después que la Cámara de Diputados remitió el informe del caso a la Contraloría General del Estado.

