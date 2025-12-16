Por desastres en Santa Cruz, se suspende sin fecha reunión del Consejo Nacional de Autonomías

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, anunció este martes la suspensión indefinida de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías debido a los desastres provocados por las lluvias en el departamento de Santa Cruz y otras regiones del país. Barrientos explicó que, en este momento, las autoridades departamentales y municipales están centradas en la atención de las contingencias generadas por el mal clima.

«La época de lluvias está empezando de manera intensa y, una vez que tengamos ordenado el manejo, vamos a anunciar la nueva fecha. Lo hará el presidente Luis Arce junto al Viceministerio de Autonomías, pero lo importante es que hoy estamos atendiendo la crisis», señaló.

/// APC // LA PAZ ///