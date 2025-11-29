Por menor demanda, bajan los precios del ganado en pie en la feria de Challapata

Fides Challapata visitó este sábado la Plaza Antofagasta, donde se realiza la tradicional feria de compra y venta de ganado en pie. En el lugar se observó una disminución de comerciantes, especialmente en el rubro de carne de llama, ya que según los productores, la demanda bajó considerablemente. La venta de ganado vacuno también se redujo debido a los altos costos de mantenimiento que enfrentan los criadores.

“Hay más oferta que demanda, en ese sentido los costos también van bajando. Por ejemplo, esta vaca estaba alrededor de unos 22 mil a 25 mil bolivianos, sin embargo, por la sequía y otros aspectos más, el precio disminuyó”, explicó uno de los comercializadores.

