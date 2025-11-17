Por quinta vez, Luis Arce no se presenta a la toma de muestras de paternidad con el hijo de Lafuente

Por quinta ocasión, el expresidente Luis Arce no se presentó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para someterse a la prueba de paternidad con el hijo de la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente. Debido a su ausencia, la audiencia para la toma de muestras fue reprogramada nuevamente, y se presume que Arce no se encontraría en el país.

“No ha asistido, lo que confirma que son ciertos los rumores de que él ya no se encuentra en el país. La fiscalía tiene que emitir su conclusión porque ya ha vencido el plazo de la etapa preparatoria y entonces corresponde una imputación formal”, afirmó.

/// JCH // COCHABAMBA ///