Close Menu
    Radio online
    lunes, noviembre 17
    Seguridad

    Por quinta vez, Luis Arce no se presenta a la toma de muestras de paternidad con el hijo de Lafuente

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Luis Arce y Brenda Lafuente /Imagen de referencia/ Foto: Diario El Mundo
    Luis Arce y Brenda Lafuente /Imagen de referencia/ Foto: Diario El Mundo

    Por quinta ocasión, el expresidente Luis Arce no se presentó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para someterse a la prueba de paternidad con el hijo de la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente. Debido a su ausencia, la audiencia para la toma de muestras fue reprogramada nuevamente, y se presume que Arce no se encontraría en el país.

    “No ha asistido, lo que confirma que son ciertos los rumores de que él ya no se encuentra en el país. La fiscalía tiene que emitir su conclusión porque ya ha vencido el plazo de la etapa preparatoria y entonces corresponde una imputación formal”, afirmó.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply