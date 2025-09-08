Por reserva del caso, el fiscal de Cochabamba no confirma si el presidente fue o será notificado por la denuncia de abandono de mujer embarazada

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, señaló este lunes que el caso contra el presidente Luis Arce, respecto a la denuncia de una mujer embarazada, se encuentra en reserva, por lo que no se pueden brindar detalles sobre una posible notificación al mandatario. Sin embargo, indicó que, de acuerdo con la norma, la denuncia debe ser admitida y la víctima debe recibir protección.
“No puedo adelantar criterios procesales, actuaciones procesales ni contexto informativo en tanto y cuanto este caso se encuentre en reserva (…) El Ministerio Público tiene la obligación de admitir las denuncias y prestar la asistencia jurídica procesal a aquel sujeto que se considere víctima”, precisó Tejerina.
/// CM // COCHABAMBA ///
