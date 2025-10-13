Porcicultores de Cochabamba no reciben maíz de EMAPA y advierten posible alza en el precio de la carne

El sector porcicultor denunció que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) debía vender maíz el pasado 1 de octubre para la alimentación de cerdos, pero hasta la fecha no se concretó la entrega. José Acui, productor de esta carne, explicó que en el mercado el quintal de maíz llega a costar hasta Bs 150, mientras que la estatal lo ofrece a Bs 90, diferencia que vuelve insostenible la producción y pone en riesgo el abastecimiento.

“Nos dicen que tienen maíz para vendernos, pero no nos dan hasta la fecha el maíz. Nosotros estamos encargados de los cerdos para fin de año, estamos en una etapa crítica ya que no tenemos alimento para nuestros animales”, declaró Acui a Fides Cochabamba.

/// CM // COCHABAMBA ///