Rodrigo Paz posesiona a los ministros que acompañarán su gobierno

Este domingo ene el Hall del Palacio Quemado, el presidente Rodrigo Paz posesionó a su gabinete de ministros. Tal como se lo había adelantado se redujeron carteras de Estado y fusionaron algunos de despachos.

En el Ministerio de Educación fue designada Beatriz Elena García, mientras que Cinthya Yañez Eid asumió como ministra sin cartera, encargada de Turismo y Deporte. En el área política, José Luis Lupo Flores ocupa el Ministerio de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco la Cancillería y Marco Antonio Oviedo Huerta el Ministerio de Gobierno. En el eje económico, José Gabriel Espinoza Yañez fue nombrado ministro de Economía, acompañado por José Fernando Romero Pinto en Planificación, Óscar Mario Justiniano Pinto como interino en Desarrollo Productivo, y Sergio Mauricio Medinacelli Monrroy en Hidrocarburos y Energías.

Raúl Marcelo Salinas Gamarra es el ministro de Defensa, Mauricio Zamora Liebers en Obras Públicas, y Edgar Morales Mamani al frente del Ministerio de Trabajo. En el área social, Marcela Tariana Flores Zambrana asumió el Ministerio de Salud y Deportes y José Luis López Flores fue designado en Desarrollo Rural y Tierras. Además, Freedy Alejandro Binovich Falsh tiene a su cargo dos carteras: Justicia y de manera interina Culturas, Despatriarcalización y Descolonización.